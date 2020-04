Gewonde door schietpartij in Dordrecht

Een nog onbekende man is in de nacht van zaterdag op zondag door een schietpartij in de Spirea in Dordrecht gewond geraakt. Dat meldt de politie. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer in zijn been geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De aanleiding voor het incident is nog niet bekend.

Eerder deze nacht was er een ander schietincident in Dordrecht, aan de Jacob van Heemskerckstraat. Daarbij viel een dode. Volgens de politiewoordvoerder hebben beide incidenten hoogstwaarschijnlijk niets met elkaar te maken. “Al kan ik dat niet uitsluiten.”