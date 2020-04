‘Kijk naar slimme looproutes in winkelstraten’

Nu meer mensen zich ondanks de coronamaatregelen weer op straat begeven is het zaak te kijken of bezoekers van winkelstraten zogenoemde slimme looproutes kunnen gaan volgen. Dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, zondag in EenVandaag. Het gaat om routes die het mogelijk maken dat mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Bruls constateerde dat het zaterdag en zondag in de openbare ruimte, maar vooral in de winkelcentra beduidend drukker was dan de afgelopen tijd. Met onder meer gemeenten en winkeliers wil hij gaan kijken naar de winkelstraten, en dan vooral naar plekken waar het erg smal is en het moeilijk wordt voldoende afstand te houden.

Volgens Bruls houden mensen zich over het algemeen goed aan “de 1,5 meter afstand” en hebben de winkels die open zijn maatregelen genomen. Onder meer de gemeenten Tilburg en Den Bosch deden vanwege de drukte zondag een oproep alleen voor noodzakelijke boodschappen naar de binnenstad te komen. De boodschap om zoveel mogelijk binnen te blijven is volgens Bruls “hartstikke duidelijk”. Hij begrijpt dat mensen na zes weken weer graag naar buiten willen. “Maar ook vandaag zijn zijn nog mensen ziek geworden”, waarschuwt hij.