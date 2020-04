‘Koning doet het goed in coronatijd maar is te weinig zichtbaar’

Koning Willem-Alexander doet het goed tijdens de coronacrisis. Dat vindt 72 procent van de deelnemers aan het jaarlijkse Koningsdag-onderzoek van EenVandaag. Ze waarderen zijn verbindende rol en zeggen dat hij zich goed verdiept in de problemen die er spelen. Wel komt zijn optreden soms wat plichtmatig over en willen we nog wel meer van hem zien in deze tijden.

Eén op de zes vindt dat de koning het niet zo goed doet in deze tijd, en 11 procent weet het niet. Zij vinden hem een beetje te onzichtbaar. Waar premier Mark Rutte een leidende rol pakt, blijft de rol van de koning wat onduidelijk. Zijn bezoekjes, zijn telefoontjes, zijn speech, het komt een beetje plichtmatig en houterig over, concludeert EenVandaag. Enkele ondervraagden vinden dat hij financieel ook wel een steentje mag bijdragen aan de crisis.

De onzichtbaarheid die de deelnemers signaleren, lijkt ook enig effect te hebben op het vertrouwen in de koning. Ook dit jaar is het vertrouwen hoog (75 procent), maar wel ligt het iets lager dan vorig jaar (82 procent). Ook de excuses die de koning maakte voor het Nederlandse geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië vallen bij sommige ondervraagden, vooral militairen en hun familie, verkeerd. Het vertrouwen is nu weer ongeveer op het niveau van 2016.

Aan het onderzoek deden 23.157 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is gedaan tussen 23 en 26 april.