Marechaussee probeert Duitsers terug naar eigen land te praten

Met wisselend succes proberen medewerkers van de marechaussee zondag aan de grensovergangen bij Roermond en het naburige Vlodrop Duitse dagjesmensen te overreden om te draaien. Ze vragen of hun bezoek aan Nederland dringend is, en als dat niet zo is, om terug te gaan en na de coronacrisis terug te komen.

Mede afhankelijk van de overtuigingskracht van de medewerker van de marechaussee zijn veel Duitsers bereid om te keren en de thuisrit te aanvaarden. Maar anderen trekken hun schouders op en rijden door. De marechaussee kan hen de inreis niet verbieden. En dat weten ze. Het enige wat de dienders steeds weer proberen is een beroep te doen op het gezonde verstand van de inzittenden van de auto’s.

In Vlodrop stonden de parkeerplaatsen voor het winkelcentrum pal aan de grensovergang bij Rothenbach vol auto’s met witte kentekens. Duitsers gingen er boodschappen doen, onder het oog van de marechaussees die op de weg probeerden Duitsers terug te sturen. Iets verderop was het druk met Duitse bezoekers in de twee aan de grens gelegen tuincentra. Een agent van de Duitse politie scoorde intussen aardbeien of asperges op een kraampje voor deze tuincentra. Even later keerde hij terug, de grens over naar eigen land.