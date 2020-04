Opnieuw twee autobranden in Arnhem

In Arnhem zijn in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw twee auto’s uitgebrand. In een aantal wijken in de stad gaan bijna dagelijks auto’s in vlammen op. Het aantal uitgebrande voertuigen staat volgens regionale media nu op dertien.

De brandweer moest dit keer uitrukken voor een autobrand in de Garnizoenstraat en de St. Janskerkstraat.

De Arnhemse politie heeft overal buurtonderzoeken gedaan vanwege de branden, maar wilde meer mensen bereiken die mogelijk iets weten. Daarom is vrijdag via Burgernet digitaal buurtonderzoek gedaan. Arnhemmers die aangesloten zijn op Burgernet kregen een mail over de brandstichtingen.

Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt van “een plaag voor de stad”. Hij noemt de autobranden “laf en sneaky”. Volgens hem zijn autobranden “schrikbarend voor de buurt en een drama voor de eigenaar”.