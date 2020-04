Rookoverlast in Limburg door nasmeulende Peel houdt aan

In het noorden van Limburg hebben inwoners nog steeds last van rook. Ondanks dat de brand in de Deurnese Peel is geblust, smeult het veen nog na. Volgens de veiligheidsregio blijkt uit metingen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Wie last heeft van de rook, wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Hoe lang het nasmeulen duurt, is nog niet duidelijk. Wel verwacht de veiligheidsregio dat dit zondagochtend afneemt.

De natuurbrand woedde dagenlang, maar donderdag meldde de brandweer het vuur onder controle te hebben. De verwachting was dat nablussen nog geruime tijd zou duren. De brand heeft zo’n 800 hectare natuurgebied verwoest. Het Peelgebied omvat in totaal 1000 hectare.