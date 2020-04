538 kijkt tevreden terug op virtueel Koningsdag-event

Voor 538 is Koningsdag 2020 een succes geworden. Het radiostation spreekt van het “grootste virtuele Koningsdag-event van Nederland”. Een woordvoerder zegt dat de optredens zeer goed werden bekeken. Het waren “zeker honderdduizenden kijkers”.

Normaal wordt het 538 koningsdagfeest in Breda gehouden, maar vanwege de coronacrisis kon dat dit jaar niet. Daarom traden tussen 15:00 uur en 18:00 uur diverse artiesten op diverse plekken op. De optredens werden via internet gestreamd en live uitgezonden via SBS6.

Internetsensatie Orgel Joke opende de reeks concerten. Vanuit haar huiskamer speelde ze het Wilhelmus. Volgens 538 vond ze het geweldig om te doen. Daarna was het de beurt aan een keur van nationale en internationale artiesten. Zo speelde Alicia Keys een paar nummers vanuit haar studio in Amerika. Vanuit de tuin van Paleis Soestdijk trad het dj-duo Lucas & Steve op. Kris Kross Amsterdam gaf een bijzonder optreden vanuit de Johan Cruijff Arena en Martin Garrix sloot spectaculair af vanaf het dak van de A’DAM Toren in Amsterdam.

Hoeveel mensen er precies naar de optredens hebben gekeken is nog niet helemaal duidelijk. De kijkcijfers van SBS6 en andere kanalen moeten nog worden verwerkt.