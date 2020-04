Advocatenduo Anker uit Leeuwarden stopt eind volgend jaar

De tweelingbroers Hans en Wim Anker stoppen eind volgend jaar met hun werkzaamheden als advocaat. Het kantoor in Leeuwarden waaraan acht advocaten verboden zijn, blijft gewoon bestaan. Dat meldt kantoorgenoot Tjalling van der Goot op Twitter na een bericht van Omroep Friesland.

De tweeling werd in februari 1953 geboren. Ze gingen allebei de advocatuur in en werden landelijk bekend als strafrechtadvocaten. Sinds 1991 hebben ze een advocatenkantoor in Leeuwarden. Het kantoor is gevestigd in het geboortehuis van Saskia Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt van Rijn.

De gebroeders Anker verdedigden onder anderen de moordenaar van Gerrit-Jan Heijn, Ferdi E., en de hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak, Robert M.