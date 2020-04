Burgemeester Maastricht feliciteert koning: perfisia, majesteit!

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht heeft koning Willem-Alexander alsnog gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag. Dat deed ze via een filmpje op YouTube nu de koning vanwege de coronacrisis niet naar Maastricht kan komen.

“Wat hadden wij u en uw familie hier vandaag in Maastricht graag ontvangen ter gelegenheid van uw verjaardag”, zo richt Penn-te Strake het woord rechtstreeks aan de koning. “Maar het heeft niet zo mogen zijn. De coronamaatregelen maken een mooi feest onmogelijk en dat zal ook nog wel even duren.”

“Maar ‘haw pin’ zeggen we hier in Maastricht: houd vol, houd moed. En dat doen wij”, vervolgt ze. “En dat doen we onder meer omdat we hopen dat u volgend jaar alsnog met uw familie naar Maastricht wilt komen. Perfisia, majesteit! En hopelijk tot volgend jaar.”

Penn-te Strake zei zaterdag ook al dat ze goede hoop heeft dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar alsnog Koningsdag komen vieren in Maastricht.