Coronaproof feesten in de huiskamer

Door de coronacrisis zijn er voor het eerst sinds jaren geen grote koningsdagfeesten in het land. Feestgangers hoeven zich echter niet te vervelen: dit jaar kunnen ze vanuit hun eigen woonkamer of balkon genieten van een van de vele online-initiatieven.

Radio 538, normaal gesproken met 40.000 man publiek aanwezig op het Chasséveld in Breda, organiseert bijvoorbeeld een ‘coronaproof’ oranjefeest tussen 15.00 en 18.00 uur met bekende artiesten uit binnen- en buitenland. Op het dancefeest Supersized Kingsday in Best kwamen vorig jaar 45.000 bezoekers af. Organisator B2S zet nu een negen uur durend huiskamerevenement op.

De radiozenders in Nederland hebben maandag een aparte programmering waarbij ze gezamenlijk artiesten van eigen bodem promoten. Van 07.00 uur tot 19.00 uur wordt op alle zenders uitsluitend muziek van Nederlandse makelij gedraaid.

Ook op televisie is er volop aandacht voor Koningsdag. De NPO zendt ’s ochtends behalve de korte toespraak van de koning ook hoogtepunten van voorgaande Koningsdagen uit. In de avond maken Winfried Baijens en Amber Brantsen een speciale uitzending waarin is te zien hoe Nederland er onder deze omstandigheden toch wat van probeert te maken. RTL 4 heeft een show met Beau van Erven Dorens en Chantal Janzen waarin kijkers de mogelijkheid krijgen om alsnog hun spullen te verkopen nu dat niet kan op de vele vrijmarkten.