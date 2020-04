Dodental coronavirus in Nederland stijgt met 43 tot 4518

Het officiële dodental door het coronavirus is in Nederland gestegen tot 4518. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 43 sterfgevallen doorgekregen. Dat is het laagste aantal sinds 23 maart. Toen ging het om 34 sterfgevallen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 65 naar 10.521. 16 maart waren er voor het laatst zo ‘weinig’ ziekenhuisopnames, 43 waren het er toen. De piek tot nu toe qua ziekenhuisopnames was op 31 maart, met 722 patiënten.

De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg maandag naar 38.245. Dat zijn er 400 meer dan op zondag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Momenteel worden voornamelijk mensen met risico op een ernstig ziektebeloop en zorgmedewerkers op Covid-19 getest. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder.

“De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten”, meldt het RIVM.