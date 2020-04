Driekwart in Margraten begraven soldaten heeft gezicht

Afgelopen weekend is in de Verenigde Staten de 7500e foto gevonden van de 10.000 Amerikaanse soldaten, die in Margraten begraven zijn of als vermiste herdacht worden. Driekwart van de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden en op de oorlogsbegraafplaats bij het Limburgse dorp herdacht worden, heeft daarmee een gezicht. Dat maakte een woordvoerder van het project De Gezichten van Margraten maandag bekend.

Het was de bedoeling de foto’s begin mei tentoon te stellen, maar omdat de begraafplaats door de coronacrisis gesloten is, wordt het eerbetoon naar 2021 verschoven. Om de bevrijding toch te vieren is op de website degezichtenvanmargraten.nl een speciale herdenkingsposter te downloaden.

De 7500e foto werd gevonden na een oproep van Fields of Honor Foundation. Deze organisatie wilde dat bij de herdenking van 75 jaar vrijheid minstens 7500 omgekomen soldaten een gezicht hebben. Dat is gelukt.

Toen de oproep werd gedaan waren er slechts 5850 foto’s bekend. In bijna twee jaar werden er nog eens 1650 achterhaald.

In december 2019 werd al de 7000e foto gevonden van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat op de oorlogsbegraafplaats.

“We hadden een kaart online gezet zodat mensen konden zien waar de soldaten zonder foto vandaan kwamen. Vrijwilligers hebben uren door archiefstukken gebladerd en er zijn Amerikanen die letterlijk hun hele thuisstaat hebben afgebeld. Heel veel mensen hebben eraan bijgedragen dat we al deze soldaten een gezicht kunnen geven,” zei voorzitter Sebastiaan Vonk van de Fields of Honor Foundation, die het project organiseert.

Deze week verschijnt ook het boek De Gezichten van Margraten: Zij blijven voor altijd jong. In dit herdenkingsboek staan de verhalen van tweehonderd soldaten evenals alle 10.000 namen. Het boek is uitgebracht ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid.