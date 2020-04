Druk in de bossen, maar het gaat goed

Het is maandag in een aantal bos- en natuurgebieden in het land druk, maar de recreanten houden zich goed aan de regels. Dat stellen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vast. Vooral de op de Veluwe, in Drenthe en in Flevoland is het druk, aldus de natuurbeheerders.

Volgens Natuurmonumenten gedragen recreanten op de Veluwe zich zelfs “voorbeeldig”. Bij een bekende uitspanning bij Otterlo staan mensen in een lange rij om ijs te kopen. “Maar allemaal met voldoende afstand en zodra ze iets hebben gekocht verspreidt iedereen zich weer in het bos. Het valt ook op dat wandelaars echt voor een ommetje komen en niet urenlang blijven hangen”, zegt de woordvoerder.

Staatsbosbeheer constateert dat Flevoland erg in trek is. Daar hebben ook opvallend veel vissers een stekje gevonden. De natuurbeheerders hebben nog nergens extra maatregelen tegen de drukte hoeven te nemen.