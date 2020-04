Máxima opent met dochters digitale kleedjesmarkt

Koningin Máxima heeft samen met haar dochters Amalia, Alexia en Ariane in Paleis Huis ten Bosch de opening verricht van de digitale kleedjesmarkt. Dat deden ze vanuit de ‘DNA-kamer’, zoals de Groene Salon nu ook wel bekendstaat. De wandversiering bestaat uit 60.000 baksteentjes die het DNA van het koningspaar en prinses Amalia vormen.

Op een foto die door het hof is verspreid, is te zien dat Alexia en Ariane een oranje lint van crêpepapier vasthouden en dat Máxima klaarstaat om het lint door te knippen. Prinses Amalia staat even verderop om het tafereel met de tablet vast te leggen.

Op de digitale kleedjesmarkt kunnen mensen ondanks de coronacrisis toch hun spulletjes verkopen. Dat gaat via een site van Marktplaats. Mensen kunnen een deel van hun opbrengst aan Stichting KiKa doneren voor onderzoek naar kinderkanker.