Nog iets meer dan 900 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, is bijna gedaald tot 900. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal patiënten in vergelijking met zondag met 29 is teruggebracht tot 905. Vier dagen geleden lagen nog 1008 coronapatiënten op de intensive care.

Ook liggen er 367 mensen met andere aandoeningen (non-Covid) op de ic’s. Dat zijn er 28 minder dan zondag.

“We zien een geleidelijke verdere afname van het aantal Covid-patiënten op de ic. De drukte wisselt per ziekenhuis en per regio. We stimuleren dat regio’s waar het drukker is, patiënten kunnen overplaatsen voor een evenredige landelijke verdeling. Verder bereiden de regio’s zich voor op een uitbreiding voor van non-Covid-zorg in de komende week”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van de Nederlandse patiënten met het coronavirus op de ic liggen er 873 in Nederland, 28 minder dan zondag. 32 patiënten verblijven in ziekenhuizen in Duitsland, een minder dan zondag. Die ene patiënt is overgeplaatst naar Nederland.