‘Veerkracht getoond met viering van Koningsdag’

De Bond van Oranjeverenigingen kijkt met een goed gevoel terug op de bijzondere viering van Koningsdag. Hoewel mensen zoveel mogelijk thuis moesten blijven, is de verjaardag van de koning met een Woningsdag op gepaste wijze toch gevierd. “Het was een bijzondere en historische dag. Hoewel er bij een aantal mensen verdriet en pijn is door het coronavirus en we al weken in een bijzondere situatie zitten, hebben we met elkaar toch veerkracht getoond om Koningsdag te vieren. De saamhorigheid is op dit soort dagen in Nederland altijd groot en dat was vandaag ook zeker weer het geval”, zei voorzitter Pieter Verhoeve, tevens burgemeester van Gouda.

Veel mensen konden hun aangepaste activiteiten delen op koningsdagthuis.nl. “Het was ook mooi om te zien dat met elkaar het Wilhelmus werd gezongen. Ook zijn er zeker vijftig concerten door kleine en grote artiesten gedaan en werd er veel muziek gespeeld bij de verpleeghuizen. Er werd hier en daar misschien wat cynisch gedaan, maar voor heel veel mensen is het een betekenisvolle dag geweest.”