Warmste Koningsdag ooit gemeten in De Bilt

Nog niet eerder is het zo warm geweest op Koningsdag, In De Bilt steeg het kwik maandag rond 12.00 uur naar 18 graden en daarmee is het de warmste Koningsdag sinds de eerste editie in 2014, meldt Weeronline.

Het vorige record stond op 17,6 graden en werd gemeten tijdens die eerste editie, op 27 april 2014. Hoewel het dit jaar de warmste Koningsdag in de geschiedenis is, is het niet de warmste 27 april ooit gemeten. Dat was in 2007 toen de thermometer de 27,3 graden aantikte.

Overigens is het tijdens Koninginnedagen, die op 30 april werden gevierd, wel warmer geweest. De warmste editie was in 1993 met 26,9 graden.

Het was vorig jaar de op één na natste Koningsdag. Er viel toen in De Bilt 8,9 millimeter. Ook de komende dagen kunnen we neerslag verwachten. Het weerbeeld bestaat uit veel wolken en af en toe zon.