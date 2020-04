113 Zelfmoordpreventie bereidt zich voor op toename hulpvragen

Het aantal dagelijkse gesprekken bij 113 Zelfmoordpreventie ligt nog nagenoeg gelijk, maar de stichting bereidt zich voor op een toename van de hulpvragen door de coronacrisis. “We houden rekening met een toename en zijn bezig onze bezetting op te schalen”, zegt een woordvoerster.

De crisislijn krijgt met zo’n 250 gesprekken per dag nu vooral veel vragen van mensen die thuis zitten en niet bij een hulpverlener terecht kunnen of coronagerelateerde vragen. De meldingen gaan twee kanten op. Mensen maken zich zorgen over het coronavirus, maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze eerst met zelfmoordgedachten bezig waren en nu alleen maar met het coronavirus bezig zijn.

“We constateren op dit moment nog niet dat er een direct effect is vanwege het coronavirus, maar we denken dat we dat op de lange termijn wel gaan zien”, zegt de woordvoerster. De medewerkers verwachten vooral een toename van mensen die geldzorgen hebben of bijvoorbeeld een eigen onderneming hebben en door de coronacrisis in financiĆ«le problemen komen.

Dat was volgens de woordvoerster ook te zien tijdens de vorige economische crisis en kan wel een paar jaar doorgaan. “Ik sprak recentelijk een man die tijdens de vorige economische crisis failliet was gegaan. Het ging nu beter met hem, maar hij zei dat de zelfmoordgedachten wel tien jaar hebben aangehouden.”

Het verschilt volgens 113 hoe mensen de eenzaamheid van het thuisblijven ervaren. Mensen die in een hulptraject zitten voelen zich nu wellicht eenzamer, maar er zijn ook reacties van mensen die vinden dat er nu meer naar elkaar wordt omgekeken.

De stichting probeert vooral in de sociaal-economische sector in een vroeg stadium signalen op te pikken. Dat doen ze door onder meer het trainen van deurwaarders en mensen die bij het UWV werken. “Dat is misschien niet hun primaire taak, maar zij kunnen hulpvragen signaleren en mensen naar hulp leiden. Zo proberen we te voorkomen dat mensen anoniem een beroep doen op de hulplijn.”