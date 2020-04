2,2 miljoen kijkers op piekmoment Koningsdag

Hoewel de koninklijke familie Koningsdag anders heeft gevierd dan gebruikelijk, hebben maandag miljoenen mensen de dag op televisie gevolgd. Het spelen van het Wilhelmus, de toespraak van koning Willem-Alexander vanuit paleis Huis ten Bosch en de opening van de digitale kleedjesmarkt door koningin Máxima en haar dochters, werden maandagochtend door 2,2 miljoen mensen gezien, zo blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek (SKO).

Daarmee was het, na het journaal van 20.00 uur op NPO1, het best bekeken programma van de dag. Naar het nationale toostmoment in de middag keken ook nog eens 716.000 belangstellenden.

De show Later was alles beter van cabaretier Peter Pannekoek trok op NPO1 ruim 1,3 miljoen kijkers. Hij moest het afleggen tegen Château Meiland, dat op SBS6 op hetzelfde tijdstip een kleine 1,6 miljoen mensen trok.

In de kijkcijferstrijd van de talkshows trok Jinek (RTL 4) 300.000 kijkers minder dan het publieke Op1, dat een kleine 1,1 miljoen kijkers wist te boeien.