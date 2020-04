Kamp Vught maakt herdenkingsprogramma voor 4 mei

Nationaal Monument Kamp Vught komt op 4 mei met een speciale herdenkingsuitzending, die op internet en via Omroep Brabant te zien is. Het programma vervangt de traditionele, drukbezochte herdenking in de middag van 4 mei vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Het herdenkingsprogramma is grotendeels al opgenomen. Op 4 mei is slechts een klein groepje mensen op het terrein van het museum. Daar wordt na de twee minuten stilte één krans gelegd namens alle betrokkenen. In het programma is ook een toespraak te horen van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en een gesprek met de nu 97-jarige oud-verzetsstrijdster Selma van de Perre, die in Kamp Vught gevangenzat.

Kamp Vught was in de Tweede Wereldoorlog een SS-concentratiekamp, dat door de gevangenen zelf werd gebouwd toen de kampen in Westerbork en Amersfoort vol raakten.