Minder dan 900 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 900. Het zijn er nu 861. Dat zijn er 44 minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Precies een week geleden lagen nog 1087 coronapatiënten op de ic.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er 832 in Nederland, 41 minder dan maandag. Verder verblijven 29 patiënten in intensivecareafdelingen in Duitsland, drie minder dan maandag.

Ook liggen er 399 mensen met andere aandoeningen op de ic’s. Dat zijn er 32 meer dan maandag. “Een goed teken”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Normaal gesproken liggen ongeveer 800 mensen op de ic’s. De ziekenhuizen willen die reguliere zorg langzaamaan hervatten.