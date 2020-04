Pluimvee mag vanaf woensdag weer naar buiten. De ophokplicht die in februari was ingesteld, nadat vogelgriep was aangetroffen bij een Duits kalkoenenbedrijf dichtbij de grens met Groningen, wordt opgeheven. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten.

“Een groot deel van de watervogels die in Nederland overwinteren, is inmiddels vertrokken”, aldus Schouten. Daardoor zijn er minder wilde vogels die kippen op boerderijen zouden kunnen besmetten. Daarnaast zijn de omstandigheden voor het virus om te overleven ongunstiger door het warmere en drogere weer.