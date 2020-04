Specialisten: meer doden in verpleeghuizen, te vroeg voor bezoek

Specialisten ouderengeneeskunde vinden het nog te vroeg om weer bezoek aan verpleeghuizen toe te staan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag in een interview dat hij vanaf 11 mei bij wijze van proef weer bezoekers wil toelaten in een klein aantal verpleeghuizen. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso is “verrast door het benoemen van deze specifieke datum”. De vereniging signaleert dat het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in verpleeghuizen nog steeds toeneemt.

Tot nog toe zijn volgens cijfers uit patiëntenregistraties die Verenso verzamelt inmiddels 1403 verpleeghuispatiënten overleden die aan de ziekte Covid-19 leden, of van wie de behandelend arts dat vermoedde. Het aantal sterfgevallen is sinds afgelopen vrijdag met 218 toegenomen.

Verenso ziet wel een lichtpuntje in het aantal nieuwe besmettingen: “Dat lijkt minder snel te stijgen dan in april”. Voordat het bezoekregime kan worden versoepeld, moet echt sprake zijn van afvlakking, vindt Verenso. En er is een “goed doordacht en gedragen plan” voor nodig.