Studenten redelijk positief over afstandsonderwijs

Studenten zijn overwegend positief over de manier waarop hun hogeschool of universiteit de afgelopen weken onderwijs op afstand heeft gegeven. Van de studenten die meededen aan een enquête van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), is de meerderheid tevreden. Twee derde van de ondervraagden noemt de toegankelijkheid van het onderwijs goed.

Ook over de communicatie van de onderwijsinstellingen tonen de meesten zich tevreden: 70 procent voelt zich “voldoende geïnformeerd over de situatie rond het coronavirus”.

Over de kwaliteit van de onlinelessen, werkgroepen en begeleiding op afstand verschillen de meningen wel. Met de stelling “de kwaliteit van mijn onderwijs is goed” is 41 procent van de 427 ondervraagden het (zeer) eens, 28 procent is neutraal en 31 procent vindt het onvoldoende.

Zorgen maken de studenten zich vooral over studievertraging en de bijkomende kosten.