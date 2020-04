VMBO Maastricht nog onder geïntensiveerd toezicht inspectie

Het VMBO Maastricht blijft nog onder geïntensiveerd toezicht van de Inspectie van het Onderwijs staan. De school kwam twee jaar geleden in het nieuws toen daar de eindexamens van 353 leerlingen ongeldig werden verklaard. Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het wel de goede kant op gaat met de school.

“VMBO Maastricht zelf heeft zich stevig ingezet voor verbetering en is verbeterd van het oordeel zeer zwak naar het oordeel onvoldoende.” Op één onderdeel (didactisch handelen) haalt de school nog een onvoldoende en blijft daarom nog onder geïntensiveerd toezicht, aldus de bewindsman. Het VMBO Maastricht valt onder de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).

Onderzoek in 2018 na het examendebacle wees uit dat acht van elf scholen die bij de LVO zijn aangesloten de kwaliteit moesten verbeteren. Drie scholen staan nu nog op onvoldoende. “Ik zie en waardeer dat LVO en haar scholen een grote en goede inspanning geleverd hebben. Op korte termijn zijn zij er samen in geslaagd om grote verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs door te voeren”, aldus minister Slob.