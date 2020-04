Bloemen doneren voor 4 mei nu al een succes

Er zijn in een dag tijd al meer dan 4500 bossen tulpen besteld om op 4 mei oorlogsslachtoffers te herdenken. De doneeractie ‘Bloemen voor 4 mei’ van betaaldienst Tikkie samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei is een succes, aldus voorzitter Gerdi Verbeet van het comité woensdag.

Via betaal-app Tikkie kunnen particulieren en bedrijven voor 4,50 euro een bosje tulpen bestellen. De bloemen worden op Dodenherdenking neergelegd bij een oorlogsmonument naar keuze. In heel Nederland zijn 75 monumenten uitgekozen voor de actie. De opbrengst van de actie gaat naar de biologische sierteeltsector, die door de coronacrisis ook grotendeels stilligt.

Nu de bloemenactie zo aanslaat is besloten om ook het Nationaal Ereveld in Loenen (Gld.) bij de actie te betrekken. Een deel van de bestelde tulpen wordt maandag gelegd op de bijna vierduizend graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers. In Loenen rusten burgers en militairen die in de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij missies daarna om het leven zijn gekomen. Minister Hugo de Jonge van Welzijn legt maandagmiddag een krans op het ereveld tijdens een besloten herdenking.