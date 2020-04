Dodental door coronavirus stijgt met 145 naar 4711

Het aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, is toegenomen tot 4711. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 145 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden patiënten.

In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD’en.

Het aantal meldingen is hoger dan dinsdag, toen het RIVM ‘slechts’ 48 sterfgevallen meldde. Het verschil kan voortkomen uit het feit dat het weekend een dag langer duurde door Koningsdag. In weekenden worden steevast minder sterfgevallen doorgegeven dan doordeweeks.

Het RIVM kreeg 76 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames. Ook deze registratie ligt wat achter op de werkelijkheid. Duidelijk is volgens het RIVM wel dat zowel de sterfte als het aantal opnames nog steeds daalt. “De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken”, herhaalt het RIVM.

Vooral voor ouderen is het virus relatief vaak dodelijk. Jongeren zijn veel minder kwetsbaar, zo blijkt dagelijks uit de cijfers. Van alle overledenen die bij het RIVM bekend zijn, was slechts 0,7 procent onder de 50 jaar. Het aantal ziekenhuisopnames van mensen onder de 50 bedraagt 12,3 procent van het totaal.