FVD onderzoekt antisemitische uitlatingen in jongerenbeweging

Forum voor Democratie doet intern onderzoek naar rechts-radicale en antisemitische uitlatingen binnen haar jongerenorganisatie JFVD. Dat bevestigt de partij naar aanleiding van een publicatie in HP/De Tijd.

Bezorgde leden van de JFVD hebben bij het hoofdbestuur van de partij aan de bel getrokken over de opmerkingen die worden gedaan in appgroepen van leden van JFVD en FVD alsook in officiƫle appgroepen van de partij.

In de brief wordt melding gemaakt van “uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme”. Ook worden terroristen als de Noor Anders Breivik verheerlijkt in de apps, aldus de briefschrijvers.

HP/De Tijd heeft de brief in handen. Net als een interne nota waarin allerlei screenshots staan van rechts-extreme opmerkingen in de appgroepen.

Het bestuur van de jongerenbeweging liet de bezorgde leden weten dat het niet van plan is om leden te royeren om de uitlatingen. Wel gaat ze in gesprek met deze leden. Ook is een van de betrokkenen uit een officiƫle functie binnen de JFVD ontheven.

Lennart van der Linden van het hoofdbestuur van FVD sluit in het blad een eventueel royement echter niet uit. FVD doet momenteel onderzoek naar de kwestie. “Afhankelijk wat daar uitkomt zullen wij actie ondernemen”, laat een woordvoerder van FVD aan het ANP weten.

Hij benadrukt dat “extremisme, verheerlijking van geweld, antisemitisme, racisme, etc. – dat alles heeft geen plaats binnen FVD en JFVD. We staan pal voor de gelijke rechten van iedereen in Nederland – en we beoordelen mensen nimmer op afkomst, geslacht, huidskleur, etc”

FVD-leider Thierry Baudet is vaker in verband gebracht met rechts-extremisme. Zo had hij onder meer een ontmoeting met Jared Taylor, het boegbeeld van de extreemrechtse Alt Right-beweging. Baudet zei in het verleden na dergelijke beschuldigingen als onafhankelijk denker met iedereen te praten.