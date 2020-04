Restaurants en hotels Fletcher weer open

Fletcher Hotels gaat de hotels, inclusief de restaurants, weer openen. Afgelopen weekend waren er al elf geopend. De keten vindt dat dit goed is gegaan en daarom volgen de overige van de ruim honderd Fletcher-hotels ook.

Hoewel restaurants en bars in Nederland gesloten moeten blijven, mogen hotels wel geopend zijn. Daarbij is het toegestaan om de restaurants en bars in de hotels voor hotelgasten te openen, mits er rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand.

Vanaf 15 maart gingen de hotels van de keten gefaseerd dicht, zegt topman Rob Hermans van het bedrijf. “We zien inmiddels hoe andere ondernemers als bouwmarkten en supermarkten omgaan met de 1,5 meter samenleving en we zagen hoe we dat bij de restaurants konden toepassen.”

In de hotels zijn de bar, de receptie en het restaurant zo aangepast dat gasten altijd op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. In de restaurants zijn afzettafels gecreƫerd, waardoor het bedienend personeel op 1,5 meter afstand van de gasten blijft. Onder meer ongebruikte vergaderzalen zijn bij de restaurants getrokken.