Speciaal potje om musea ‘energie te geven’

Alle kunstmusea van Nederland, groot of klein en waar ook gevestigd, kunnen kans maken op een bedrag van maximaal 10.000 euro. Dat kunnen ze besteden aan het belichten – na de heropening – van één werk, één kunstenaar of één thema. Ze moeten daarbij wel putten uit de eigen collectie. Om een bedrag in de wacht te slepen, kunnen ze een plan indienen bij de Vereniging Rembrandt, die er – om te beginnen – in totaal anderhalve ton voor heeft klaargelegd.

De vereniging wil de musea, die nu allemaal gesloten zijn en grote zorgen hebben over hun financiën, alvast energie geven om na de heropening vol goede moed door te gaan, aldus een woordvoerster. De organisatie, die doorgaans belangrijke kunstaankopen mede mogelijk maakt, heeft wel een aantal voorwaarden voor de uitkering. Die zullen door een commissie worden getoetst, maar het beleid zal ruimhartiger zijn dan bij de bijdragen voor de aankopen. De vereniging wil de speciale coronacrisisregeling zo toegankelijk mogelijk houden.

Het is nadrukkelijk wel de bedoeling dat de gekozen onderwerpen in een heel nieuw licht worden geplaatst. Het moet ook een echt nieuw plan zijn “en niet iets dat ze toch al op de plank hadden liggen”, aldus de zegsvrouw van de Vereniging Rembrandt. Er wordt ook gekeken naar een goede spreiding over het land en van soorten musea die worden toebedeeld.

Behalve dat de uitverkoren kunstwerken, kunstenaars of thema’s uit de eigen collectie moeten komen en op een nieuwe manier worden belicht, is de keuzevrijheid eigenlijk onbeperkt. De museumdirecteur kan zelf kiezen, maar het museum kan bijvoorbeeld ook de bevolking van de eigen gemeente om een suggestie vragen.

De organisatie merkt, bijvoorbeeld aan de inzendingen van de eigen campagne Mijn favoriet, dat veel kunstliefhebbers snakken naar de vertrouwde musea en hun geliefde kunstwerken daar.