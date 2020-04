Transgender mishandeld in Amsterdamse metro

Een transvrouw is zaterdag mishandeld in de Amsterdamse metro. De politie bevestigt een ooggetuigenverslag van het incident in De Telegraaf. Drie jonge mannen van rond de 20 jaar zijn aangehouden.

De vrouw werd op station Duivendrecht door de drie achtervolgd toen ze instapte. In de metro kreeg ze volgens de ooggetuige een harde trap en werd ze toegeschreeuwd. Deze getuige belde de politie, die vijf haltes verder stond te wachten en het trio met hulp van een omstander tussen de overige passagiers vandaan kon plukken en arresteren.

De politie heeft camerabeelden van station Duivendrecht opgevraagd. Of het slachtoffer aangifte gaat doen is nog niet zeker. Er staat wel een afspraak met haar gepland, zegt de politiewoordvoerster.