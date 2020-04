Twee extra songfestivalshows op YouTube

In plaats van de halve finales van het Eurovisiesongfestival worden op 12 en 14 mei alternatieve shows uitgezonden via YouTube. Tijdens die online-uitzendingen komen alle 41 deelnemers die zouden meedoen voorbij, laat de organisatie woensdag weten.

Op 12 mei komen de landen voorbij die het tegen elkaar zouden opnemen in de eerste halve finale. Ook de Nederlandse Jeangu Macrooy, die al verzekerd was van een plekje in de grote finale, is dan te zien, net als Duitsland en ItaliĆ« die als onderdeel van de ‘Big 5’ ook niet hoefden de strijden om een plekje in de finale. Op 14 mei is het de beurt aan de resterende landen en de overige Big 5-landen Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de twee shows, die op beide dagen om 21.00 uur te zien zijn via YouTube, zijn de liedjes enkel te zien en te horen en is er geen sprake van een competitie.

Eerder werd al bekend dat op 16 mei, de datum van de originele grote finale, het alternatief Eurovision: Europe Shine A Light wordt uitgezonden op televisie. Ook dan worden de deelnemers in de spotlight gezet. De oorspronkelijke presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de show in het Engels.