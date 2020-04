Vakantieparken nu nog akelig stil: “Maar boekingen trekken aan”

Kom je nu op een willekeurig vakantiepark in Nederland dan is het er praktisch uitgestorven, als deze al geopend is. Ongekend in de meivakantie. Toch borrelt het in Nederland. “De zomervakantie nadert en mensen worden zenuwachtig. Ze willen weg, maar het buitenland is uitgesloten. De afgelopen dagen zien we dat mensen en masse op zoek zijn naar bungalows in Nederland” stelt vakantiepark-expert Laurens Taekema van Parkvakanties.

Steeds meer mensen lijken zich erbij neer te leggen dat een vakantie naar het buitenland er dit jaar niet in zit. Deze week was al breeduit in de media te lezen dat vakantiehuizen en natuurhuisjes in eigen land volop geboekt worden. Voor vakantie- en bungalowparken is dit nog niet aan de orde, maar Taekema ziet een duidelijke kentering: “De afgelopen week is het zoekverkeer naar vakantieparken met 44% gestegen in vergelijking met de week ervoor. Een uitzonderlijke stijging.”

Wel kijken, maar nog niet boeken

Het blijft vooralsnog grotendeels bij oriënteren. Taekema: “Er zit wel een gestage stijging in het aantal boekingen, maar mensen zijn nu vooral nog aan het rondkijken. Wat zijn de mooiste plekken van Nederland om te verblijven? Welke vakantieparken zijn leuk voor de kinderen? Dat zijn de vragen waarmee mensen zitten.”

Vakantieparken in Drenthe, Gelderland en Noord-Holland zijn vooral in trek. “Dit komt ook omdat de regels daar soepeler zijn in vergelijking met andere regio’s die doorgaans ook erg populair zijn, zoals Zeeland en Brabant” zegt Taekema.

Dat de vlag nog niet uit kan blijkt ook bij aanbieder Landal GreenParks. Normaal zitten in de meivakantie alle parken vol, maar nu zijn slechts 33 van de 55 parken in Nederland geopend en is de bezetting bovendien nog geen 20 procent. De parken van Center Parcs in Nederland zijn al sinds 16 maart gesloten en zullen in ieder geval gesloten blijven tot 10 mei.

Vakantieparken wachten op groen licht

Veel ondernemers in de recreatiebranche wachten met smart op het moment dat de overheid de regels verder versoepelt. Het protocol dat aan de anderhalvemeter-economie voldoet ligt al klaar. Taekema: “Zowel de parken als de vakantiegangers staan in de startblokken en zodra het kan en mag zal Nederland massaal de vakantieparken gaan boeken. Natuurlijk zou het enorm helpen als restaurants voorzichtig open mogen en mensen een plons kunnen nemen in het zwembad, ook al is dit op een vast tijdslot. Zover zijn we nu echter nog niet. Tot die tijd is het afwachten, maar de voortekenen zijn duidelijk.”