12-jarig meisje overleden na ongeval in Reuver

Een 12-jarig meisje is woensdagavond in een ziekenhuis in Nijmegen overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval in Reuver (Limburg) afgelopen vrijdag. Dat maakte de politie donderdag bekend.

Het meisje en haar moeder raakten ernstig gewond toen zij op de Rijksweg in Reuver op hun fiets werden aangereden door een auto. Beide slachtoffers werden per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

De bestuurder van de auto werd door de politie gehoord. Daar is geen nadere informatie over bekendgemaakt.