CDA Brabant wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie

Het CDA in Noord-Brabant wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie. De fractie in de Provinciale Staten maakte donderdagochtend bekend een advies van het provinciaal partijbestuur over te nemen. Dat stelde na een ledenraadpleging samen te kunnen werken onder “stevige randvoorwaarden”.

“De randvoorwaarden zijn helder en we zijn ons bewust van de zorgen die er leven bij een deel van onze achterban”, aldus fractievoorzitter Ankie de Hoon. “Daar gaan we zorgvuldig mee om. Zo zullen we de afgesproken principes van samenwerking nauwgezet bewaken. Ik ben ervan overtuigd dat er een sterk coalitieakkoord ligt en we twee heel goede kandidaat-gedeputeerden hebben klaar staan.”

De randvoorwaarden gaan over “de inhoud van het coalitieakkoord, een dialoog met de CDA-leden over het akkoord en de afgesproken principes van samenwerking, en de keuze voor kandidaat-gedeputeerden”.

Leden van CDA Brabant konden zich tot woensdag 12.00 uur uitspreken over de beoogde coalitie, met ook de VVD en Lokaal Brabant. Ruim achthonderd van de in totaal circa vijfduizend leden deden dat. Een meerderheid van 56 procent vindt het onder “stevige randvoorwaarden” acceptabel dat het CDA en Forum voor Democratie gaan samenwerken.

De ledenraadpleging was niet onomstreden. Prominente Brabantse CDA-leden vroegen het landelijk bestuur onlangs in een open brief in te grijpen. Zij stoorden zich vooral aan de formulering van de vragen, die zij “sterk sturend” noemden. Het landelijk bestuur wees de bezwaren van de hand.

Het CDA maakte al deel uit van het provinciebestuur, samen met VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Die samenwerking liep spaak omdat de christendemocraten het niet eens konden worden met de andere coalitiepartijen over het te voeren stikstofbeleid.

Noord-Brabant zou de tweede provincie zijn waar Forum in Gedeputeerde Staten komt. In Limburg zit de partij al in het provinciebestuur. FvD won tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart vorig jaar fors.

FVD-voorman Thierry Baudet reageert opgetogen op Twitter. “Constructief samenwerken. Verbinden. We gaan er alles aan doen om een betrouwbare, gedegen en serieuze partner te zijn die keihard werkt voor de belangen van alle Brabanders!”