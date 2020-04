‘Daling coronapatiënten biedt ic-artsen tijd voor voorbereiding’

De constante daling van het aantal coronapatiënten op de intensive care biedt ic-artsen en virologen tijd om na te denken over de volgende stappen. Dit zei Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care donderdagavond aan tafel bij Jinek.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 783. “We zien de cijfers nu ongelooflijk dalen, maar we weten echt niet hoe het zich verder ontwikkelt. Dat is de onzekerheid”, zei Gommers, die opperde dat de verspreiding van het coronavirus mogelijk in de winter weer een piek kan vertonen. “Elke week als het rustig is, geeft ons tijd om ons weer verder voor te bereiden”, zei Gommers.

“De extra tijd achter de schermen gebruiken we om na te denken hoe we meer bedden kunnen organiseren en hoe we de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Krijgen we tijd om andere goede mensen op te leiden die ons kunnen helpen als we weer moeten opschalen? Een normale ic-opleiding kost verpleegkundigen achttien maanden, maar in de tussentijd moeten we zoeken naar andere oplossingen en de discussie over alternatieven aangaan.”

Over de toekomst van de zorg op de intensive care zei Gommers: “Wie weet komen we nooit meer in de situatie van voor de Corona. En moeten alle ic-verpleegkundigen er aan gaan wennen dat we anders blijven werken.”