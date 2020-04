De moderne manieren van reizen: van autohuur tot virtuele tours

Op pad gaan in de auto om al het natuurschoon en de culturele schatten te zien wat onze wereld te bieden heeft is fijn, en is in sommige gevallen bijna onontkoombaar. Want bij veel unieke vakantie reisbestemmingen, zoals op een tropisch eiland of Griekenland alwaar er bijna geen mogelijkheden voor openbaar vervoer zijn, is een huurauto bijna een must. Het biedt jou zo niet alleen een heel veilige manier om te reizen, maar is alsook heel ontspannend. Wat extra tips voor een happy vakantie van nieuws.nl helpt uiteraard ook mee.

Ondanks dat het lekker op jouw eigen tempo in een privé huurauto reizen optimaal is, en de mogelijke reisbestemmingen die jij heel graag op deze wijze zou willen bezoeken oneindig zijn, is de inhoud van jouw portemonnee mogelijk beperkt. Gelukkig ontstaat er dankzij de wonderbaarlijke technologische wereld van het internet nieuwe reismogelijkheden. We kunnen nu door virtueel te reizen bijna overal op aarde komen om zo onze tijdelijke honger naar cultuur en natuur stillen. We hebben een aantal interessante virtuele rondleidingen voor je uitgekozen om te checken, om op deze wijze ook reeds aan te vangen met het bepalen van wat jouw volgende droomreisbestemming zou kunnen zijn.

Virtuele rondleidingen kunnen jou op ieder gewenst moment vanaf je smartphone, tablet of laptop overal naar toe transporteren, van verre landen tot historische musea tot zelfs een dierentuin bij jou in de buurt. Op deze unieke wijze kan je persoonlijk getuige zijn van bijzondere natuurlijke fenomenen, zoals natuurparken, of steden bezoeken waarvan je altijd al hebt gedroomd om naartoe te gaan. En dit is allemaal te doen vanuit jouw eigen stoel.

360 graden VR-films Japan

Maak bijvoorbeeld een virtuele reis door Japan. Bekijk de indrukwekkende 360 graden VR-films via een app op jouw iOS of Android gadget (de officiële webpagina is te vinden door even op ‘JAPAN Where tradition meets the future VR’ te googelen), die jou vervolgens meeneemt op een uitgebreide reis door het land van de rijzende zon: van bamboebossen, een bezoek aan de shintoïstische Fushimi Inari-taisha schrijn tot het maken van de welbekende sushi.

3D werelderfgoedlocaties

Prachtig zijn ook de tientallen werelderfgoedlocaties die via Google Earth te bezoeken zijn. Er zijn zo virtuele 3D rondleidingen op 30 iconische werelderfgoedlocaties. Ga zo naar de Taj Mahal, bestudeer een sfinx, of bekijk wat het prehistorische Stonehenge zo bijzonder maakt. Het kan allemaal. Je begint aanvankelijk met een uitgezoomde weergave van onze moederplaneet, van waaruit jij op één van de gemarkeerde locaties kunt klikken en vervolgens kan inzoomen. Er is aan de rechterkant van het scherm ook een lijst met locaties te vinden om door te kunnen bladeren, zoals de piramide van Cheops in Egypte.

Het magistrale noorderlicht

Een glimp van het noorderlicht zien, wie wil dat ook niet graag? Manitoba is een behoorlijk noordelijk gelegen plaats in Canada die een perfect uitzichtpunt voor het magistrale noorderlicht biedt. Dankzij de mensen van Polar Bears International en Explore.org kan jij die spectaculaire natuurlijke lichtshow streamen zonder door de sneeuw te hoeven sjokken.

Amerikaanse nationale parken

Google Earth, waar we het al eerder over hadden, biedt tevens virtuele 3D rondleidingen door 31 Amerikaanse nationale parken, van Acadia tot Zion. Het proces hier is vergelijkbaar met de manier waarop je de andere werelderfgoedlocaties ook verkent. Deze panoramische 3D IMAX-achtige beelden wekken ideëen en dromen op voor het uitstippelen van een grote USA roadtrip in de toekomst.

Om zo’n reis te kunnen maken, is een auto huren de beste optie omdat het je de mogelijkheid geeft om overal en wanneer je wil de prachtige uitzichten te bewonderen die je onderweg tegen zult komen. Online auto huur platformen zijn vaak een goed alternatief wanneer het gaat om het beste voertuig te vinden voor zo’n reis. Websites zoals goedkoperautohuur.nl, bijvoorbeeld, geven de mogelijkheid om verschillende aanbiedingen van verschillende autoverhuur bedrijven te vergelijken. Dit kan enorm helpen als het gaat om de beste auto vinden qua ruimte, maar ook met betrekking tot het beschikbare budget. Plus wat handige aanwijzingen van reishonger.nl verzekert jou ook van een betrouwbare trip met een huurauto.

Online kunstmusea

Maar het hoeft allemaal niet zover van huis, want sommige van ‘s werelds meest gewaardeerde kunstmusea zijn namelijk in ons kleine landje te vinden, waarvan sommige ook virtuele rondleidingen aanbieden. Ervaar zo virtueel de Nederlandse Gouden Eeuw in het VR Rijksmuseum in Amsterdam, met een scala aan beroemde schilderijen van bekende namen als Vermeer en Rembrandt.

Daarnaast is er tevens het virtuele Van Gogh Museum. Zoals de naam al duidelijk doet vermoeden, herbergt deze de grootste collectie ter wereld van Vincent van Gogh’s uitzonderlijke werk. Vanuit zijn meer dan 200 schilderijen, 500 tekeningen en 750 persoonlijke brieven, kunnen er zo vele online bekeken worden.

Op safari!

Je kan ook digitaal naar het dierentuin gaan. Ontdek op deze wijze bijvoorbeeld de wereld van Beekse Bergen, waarbij de rangers van Safaripark Beekse Bergen jou meenemen op een 45 minuten durende virtuele autosafari. Sta zo oog in oog, op het tempo dat jij zelf wenst, met allerlei wilde dieren en bewonder de uitgestrekte savannes plus prachtige bosgebieden. Je hebt hierbij enkel de Beekse Bergen iOS of Android app nodig.

Iets is beter dan niets

Dit zijn zo maar even een paar virtuele reiservaringen waarmee je de wereld vanuit jouw woonkamer kunt verkennen. Het is een aangename aanvulling op de ‘echte’ reiservaringen, want wij weten ook wel dat je liever in je eigen auto of huurauto stapt om al die schoonheid op de plaats zelf te aanschouwen, ook al is dat niet altijd haalbaar. Iets is echter beter dan niets, dus geniet zodoende flink van al het virtuele schoon dat de online wereld jou per direct kan aanbieden terwijl je flink spaart voor al jouw persoonlijke dagtrips en droomreis wensen.