Diëtisten waarschuwen voor hoger risico op ondervoeding ouderen

Het coronavirus vormt niet alleen een directe bedreiging voor ouderen, het maakt ze ook kwetsbaarder voor ondervoeding. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Volgens de vereniging lopen ouderen toch al een verhoogd risico op ondervoeding. Door de coronacrisis zitten velen nu alleen thuis, zonder bezoek, waardoor de kans dat ze te weinig noodzakelijke voedingsstoffen binnenkrijgen nog groter wordt.

De NVD ziet een domino-effect opdoemen: “Een goede voedingstoestand is belangrijk voor de weerstand, wat weer een rol speelt in de preventie van een besmetting met Covid-19 én in de behandeling van patiënten. Ondervoeding kan het infectierisico verhogen en het herstel vertragen of belemmeren.” Wie niet goed eet, loopt bovendien een groter risico om te vallen, met alle gevolgen van dien.

Onder normale omstandigheden is 15 tot 20 procent van de thuiswonende ouderen boven de zeventig jaar ondervoed. Van de senioren die thuiszorg krijgen is dat volgens de diëtisten zelfs 30 tot 40 procent. Angsten en eenzaamheid maken het eetpatroon er over het algemeen niet beter op.

De NVD is een campagne begonnen in de zorgsector om zorgverleners bewust te maken van de problematiek. Ook heeft de organisatie samen met onder meer het Voedingscentrum een website ontwikkeld: goedgevoedouderworden.nl. Daarop staan tests, adviezen, recepten en praktische instructies voor zorgverleners.