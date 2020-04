Fransen voor rechter na bevrijdingspoging gevangenis Zutphen

De rechtbank in Zutphen houdt donderdag een inleidende zitting in de zaak tegen vier Fransen die worden verdacht van een poging tot bevrijding van crimineel Omar L. uit de gevangenis in Zutphen, op 19 januari. Het viertal zou met behulp van onder meer explosieven, een betonschaar en een slijptol het complex hebben willen binnendringen, maar slaagde daar niet in.

Omar L. werd in juni vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens het organiseren en aansturen van onder meer twee liquidaties in 2015. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep. L. wordt gerekend tot de zogeheten mocromaffia. Direct na de gestrande bevrijdingspoging werd hij overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. De Zutphense gevangenis voerde de beveiliging aan de buitenzijde van het complex op.

De vier verdachten, in leeftijd variërend van 21 tot 29 jaar, gingen er in een auto vandoor toen duidelijk was dat ze niet binnen zouden komen. Na een zoektocht, waarbij een helikopter werd ingezet, kon de politie de mannen aanhouden. Drie van hen werden op de N813 bij Wehl opgepakt en een bij Zevenaar.

In 2017 wist de politie een gewelddadige bevrijding te verijdelen van een ander kopstuk uit de mocromaffia, Benaouf A. Hij zou met een gekaapte helikopter uit de gevangenis van Roermond worden bevrijd. Ook bij die poging was een Fransman betrokken. De politie schoot hem op de vlucht dood. A. belandde na dit incident eveneens in een cel in Vught.

De zitting donderdag concentreert zich op het al dan niet verlengen van het voorarrest van de vier verdachten.