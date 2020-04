Geen renovatie Ridderzaal vanwege vertraging renovatie Binnenhof

De Grafelijke Zalen op het Binnenhof, waarvan de Ridderzaal de bekendste is, worden niet gerenoveerd. Dat is besloten om een gat in de begroting van de renovatie van het Binnenhof op te vangen, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken.

De renovatie van het Binnenhof is met een jaar vertraagd door de stikstofproblematiek en dat kost ongeveer 25 miljoen euro extra, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. Een klein deel van dit tekort – 5 miljoen – wordt opgevangen binnen de begroting van zijn ministerie.

De rest van het bedrag is gevonden door de renovatie te versoberen. “Deze financiĆ«le gevolgen worden voor 20 miljoen euro opgevangen door een versobering van de scope van de renovatie waardoor de Grafelijke Zalen niet worden gerenoveerd”, aldus Knops.

Wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de renovatie kan de staatssecretaris nog niet inschatten.