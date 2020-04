‘Genoeg mondkapjes voor zorgpersoneel’

Er zijn momenteel genoeg mondkapjes beschikbaar voor zorgmedewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Dat benadrukte Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) donderdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Het LCH is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen, dat beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermende jassen en schorten en handschoenen inslaat. Nederlandse zorginstellingen en -verleners kunnen er vervolgens terecht voor deze spullen.

Van de meeste beschermingsmiddelen is er “voldoende”, zei Van der Kolk. “De portal is daar, iedereen kan bestellen. Ook tegen goede prijzen. In de markt zijn de prijzen heel anders.” Het LCH hanteert de prijzen zoals die waren voordat de coronacrisis uitbrak.