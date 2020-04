Meer jongeren krijgen jeugdzorg

Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2019 kregen 443.000 jongeren jeugdzorg, 13.000 meer dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland krijgt een op de tien jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, wat een verzamelnaam is voor jeugdhulp, -bescherming en -reclassering. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt de afgelopen jaren toe. Het gaat hierbij om hulp aan jongeren en hun ouders bij bijvoorbeeld psychische problemen, maar ook bij een verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen.

Het behandeltraject van deze jongeren duurt bovendien steeds langer. Jongeren die vorig jaar stopten met jeugdhulp, waren gemiddeld 361 dagen behandeld, 62 dagen meer dan in 2015.

Jongeren krijgen relatief veel jeugdhulp in gemeenten in het noordoosten van het land en het midden van Limburg. Hier ontving vorig jaar meer dan 15 procent van de jongeren onder de 18 jeugdhulp. De onderzoekers weten niet waarom zoveel jongeren hier jeugdhulp krijgen. “Sociale en economische omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook beleidskeuzen die gemeenten gemaakt hebben bij de inrichting van de jeugdzorg”, aldus het CBS.