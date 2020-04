‘Megaproject’ brengt Nederlandse flora en fauna volledig in kaart

Onderzoekers beginnen een groot project om alle meercellige dier- en plantensoorten in Nederland en hun ecosystemen in kaart te brengen. Binnen vijf tot tien jaar moet zo een volledig beeld ontstaan van de biodiversiteit in Nederland. De betrokken instituten noemen het een megaproject. Ze investeren er 18 miljoen euro in.

In het project, dat de naam ARISE heeft gekregen, werken wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Naturalis Biodiversity Center en het Fungal Biodiversity Institute samen. Ze willen een “wereldwijd unieke infrastructuur” gaan bouwen die de toestand van de natuur volgt.

De instituten gaan onder meer gebruikmaken van beeld- en geluidsherkenning, radargegevens en zogeheten Environmental DNA (eDNA). Dat laatste is een relatief nieuwe methode om soorten op te sporen via genetisch materiaal dat ze in water achterlaten.