Negen zorgmedewerkers overleden aan coronavirus

Zeker negen mensen die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. De jongste was 45 jaar oud, de oudste 69. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is de eerste keer dat het instituut met deze cijfers komt.

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.

Zorgmedewerkers worden al bij milde klachten getest op het coronavirus, terwijl anderen vooral worden getest wanneer ze risico lopen of wanneer ze in een ziekenhuis zijn opgenomen. Daarom zitten bij de bevestigde coronagevallen relatief veel mensen die in de zorg werken. Van alle 24.054 patiƫnten die tussen de 18 en 69 jaar oud zijn werkt 58 procent in de zorg. Van alle ziekenhuisopnames in die leeftijdsgroep, gaat het in slechts 8 procent van de gevallen om iemand die in de zorg werkt. Van alle overleden 18- tot 69-jarigen werkte 1,6 procent in de zorg.