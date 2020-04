Vrijdag grenscontroles in Limburg om 1 meifeest Duitsers

Vrijdag 1 mei is voor Duitsers een feestdag, en traditioneel steken de oosterburen dan in Limburg de grens over om in Limburg vertier te zoeken en boodschappen te doen. De Veiligheidsregio Limburg Noord kondigde donderdag om die reden nieuwe grenscontroles aan, die vrijdag van start gaan en het hele weekend duren.

“Het grenstoezicht start op vrijdag 1 mei, van oudsher een drukke Duitse dag in onze regio”, aldus de veiligheidsregio in een verklaring donderdag. De marechaussee en handhavers van gemeenten, provincie en waterschap Limburg proberen Duitsers dan terug naar hun land te praten. De inreis verbieden mag niet, de regio voert naar eigen zeggen alleen een ontmoedigingsbeleid.

Volgens de veiligheidsregio hebben de grenscontroles de afgelopen weekenden goed gewerkt. De drukte bleef volgens een woordvoerder uit. “En het uitblijven daarvan is het doel van het grenstoezicht en het ontmoedigingsbeleid.”

“De veiligheidsregio beseft heel goed dat er ondernemers zijn die voor een groot deel afhankelijk zijn van de Duitse kooptoerist. Maar wij hopen dat ook zij beseffen dat de maatregelen die genomen zijn en nog voortduren nodig zijn om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Grote groepen Duitse kooptoeristen dragen hier dan niet aan bij”, aldus de veiligheidsregio in een verklaring donderdag.