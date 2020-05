Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg opnieuw gedaald

Voor het tweede opeenvolgende jaar is het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg gedaald. Vorig jaar ging het om 1680 jongeren. In 2018 zaten er 1718 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat meldde koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland vrijdag.

Bestuurder Bas Timman van Jeugdzorg Nederland stelt dat er meerdere redenen zijn voor de daling van het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg. “De branche is hard aan het werk om de zorg kleinschaliger te maken en om de jongeren meer maatwerk te bieden. In de regio‚Äôs wordt meer de samenwerking gezocht om alternatieven voor geslotenheid te ontwikkelen, meer thuis, kleinschaliger en gezinsgerichter.”

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.