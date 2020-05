Begrip burgemeester Depla voor noodkreet horeca

De Bredase burgemeester Paul Depla heeft begrip voor de oproep van horecaondernemer Laurens Meyer in het AD vrijdag. Meyer pleit voor een grotere financiële inspanning van de overheid, omdat anders een groot deel van de ondernemers de zaken moeten sluiten. “Bij vele ondernemers staat het water aan of zelfs al boven de lippen. Ik begrijp zijn reactie daarom wel. Het is ook een soort noodkreet”, zegt Depla, die ook voorzitter is van de G40, het netwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland.

“Na twee maanden van een intelligente lockdown, snakken veel mensen naar een zekere versoepeling van de maatregelen van het kabinet. Het is dan ook niet vreemd dat op vele plekken mensen nadenken hoe ze in lijn van de 1,5 meterrichtlijnen van het RIVM het nieuwe normale leven weer kunnen oppakken. Dat gebeurt natuurlijk ook door onze ondernemers. Ook zij hebben behoefte aan perspectief, ze zien machteloos hun zaken waar ze jaren hard voor gewerkt hebben, ten onder gaan. En ze willen daar natuurlijk voor vechten en doen wat mogelijk is. De reactie van de heer Meyer is daarom ook een belangrijk signaal naar Den Haag”, aldus Depla.

“In Breda zijn we samen met de Koninklijke Horeca Nederland aan het bedenken hoe de horeca op een veilige en verstandige manier weer kan gaan draaien. Natuurlijk letten we daarbij op de richtlijnen van het RIVM. Door nu in gesprek te zijn en na te denken over veilige alternatieven kunnen we Den Haag voorbeelden aanbieden. Zodat zij zien op welke manier de horeca veilig open kan. Maar zolang het kabinet de openstelling van de horeca verbiedt, is het ook in Breda verboden.”