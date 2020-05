Beleggen ten tijde van corona

Dat de huidige corona crisis diepe sporen achterlaat in het Nederlandse bedrijfslandschap is inmiddels wel duidelijk. Volgens onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW wordt ruim 95 procent van het mkb in meer of mindere mate geraakt door de crisis. De helft rekent op een omzetverlies tussen de 20 procent en zelfs 100 procent. Daarnaast voorziet 80 procent van de startups en scale-ups financiƫle problemen, zo meldt Techleap.

Ook op de beurs heeft de crisis een grote impact. De afgelopen weken daalden de beurskoersen enorm. Voor veel mensen is dit echter juist een reden om in te stappen , soms voor het eerst. Maar ook bestaande klanten stopten de afgelopen tijd meer geld in beleggingen. Door een enorme daling van de AEX-index zou je denken dat dit niet de optimale tijd is om te starten met beleggen, maar misschien is het dat juist wel. Je krijgt momenteel een fikse korting op aandelen.

Online beleggen

Veel mensen ruiken hun kans nu de beurs zo hard naar beneden is gegaan. Als je er vanuit gaat dat de beurs straks weer zal gaan stijgen, dan is dit juist een goed moment om in te stappen. Doordat iedereen aan huis gekluisterd is, heeft online beleggen een behoorlijke vlucht genomen. Er is zelfs sprake van wachtlijsten bij online brokers, omdat er zoveel mensen een beleggingsrekening willen openen.

Beleggen in olie

Het lijkt erop dat tijdens de coronacrisis mensen het meer aandurven om te beleggen, dit in vergelijking met andere crisissen die we gehad hebben. Dit kan zijn omdat het duidelijker is dat er aan de coronacrisis een einde zal komen, waardoor je mooie rendementen op je beleggingsportefeuille zal zien. Dit geldt ook voor beleggen in olie. Juist doordat de olieprijs laag is, zijn er veel goedkope aandelen te vinden. Deze olieaandelen zullen waarschijnlijk in de toekomst weer een hogere prijs hebben. Olie is een belangrijke grondstof en zodra de lockdown opgeheven wordt, wat nog wel even kan duren, zal de prijs weer toenemen.

Houd het hoofd koel

Uiteraard kan niet iedereen succes hebben op de beurs, wan het blijft speculeren. Als kersverse belegger is het belangrijk om je kapitaal maandelijks gespreid te beleggen. Het kan zijn dat de beurskoersen niet verder zullen dalen, maar dat weet niemand. Ten slotte is het belangrijk om niet met emoties te beleggen. Als je geld investeert in een bedrijf, heb je altijd met cycli te maken. Houd het hoofd ten allen tijde koel, dus zowel in goede als in slechte tijden.