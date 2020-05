Coronamaatregelen verhinderen start reddingsbrigades op 1 mei

Reddingsbrigade Nederland hoopt dat er snel duidelijkheid komt hoe we het strand in Nederland gaan openstellen en hoe de reddingswerkers in de coronacrisis hun taken moeten vormgeven. De reddingsbrigade is normaal gesproken vanaf 1 mei aanwezig op de stranden en bij de recreatieplassen. Door de maatregelen van de overheid is er geen recreatie tot 1 juni en zal er dus ook geen preventief toezicht zijn. De reddingsbrigades komen nu alleen in actie bij noodoproepen.

Door het coronavirus moeten de reddingswerkers nadenken hoe ze vormgeven aan het toezicht en de hulpverlening. “We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid en denken actief mee over wat wenselijk is en wat we nodig hebben aan beschermende middelen”, zegt Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland. Zijn er voor de hulpverlening voldoende beschermingsmiddelen, zoals maskers, brillen en handschoenen? vraagt de reddingsorganisatie zich af.

Een ander belangrijk punt is de achterstand in training en opleiding. “De eerste maand van het seizoen wordt vooral gebruikt voor het trainen van onze mensen”, zegt Zeilstra. “Dat vervalt nu en het trainen in zwembaden is al op 12 maart gestopt. Reddingswerk is vooral teamwork en er is lichamelijk contact. Hoe gaan we daarmee om?”

De reddingsbrigade verwacht met de huidige reddingswerkers het komende seizoen wel te redden, maar maakt zich wel zorgen in het opleidingstraject. “Mensen die nu hun diploma niet kunnen halen, haken misschien wel af. Dat is een uitdaging voor onze 157 verenigingen. Gelukkig zijn onze vrijwilligers heel loyaal.”

Met handelingsinstructies probeert de reddingsbrigade de aangesloten brigades zo goed mogelijk voor te bereiden in de huidige tijd van het coronavirus. “We denken goed na over onze eigen veiligheid, maar we zijn allemaal net zo vatbaar”, zegt de woordvoerder. Met de campagne #watervrij wil de Reddingsbrigade Nederland vooral kinderen die nu al een periode niet hebben kunnen zwemmen, wijzen op de zwemveiligheid.