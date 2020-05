In de spotlight: personal finance blogger Renee Lamboo

The sky was the limit toen Renee Lamboo in 2008 met haar toenmalige vriend een luxe appartement kocht. Totdat de relatie een paar jaar later uitging en zij met het huis bleef zitten. Ze werd geconfronteerd met haar uitgavepatroon, haar relatie met geld én schulden. Ze kwam erachter dat geld een lastig onderwerp is waar we liever niet over praten en daar mocht verandering in komen. Met haar website Porterenee trekt ze inmiddels 260.000 unieke bezoekers per maand.

Ze werkte als freelance journalist voor diverse tijdschriften en kranten, had een goed inkomen, geen kinderen en een vriend die ook geld in het laatje bracht. “Ik had geen idee wat er economisch speelde toen we het huis kochten. Toen de relatie uitging, omdat ik verliefd werd op een ander, met wie ik inmiddels getrouwd ben en twee kinderen heb, wist ik ergens wel dat het huis minder waard zou zijn. Toen de makelaar kwam om te praten zei hij dat het moeilijk zou worden. Ik moest een flinke zak met geld hebben en veel tijd. Het duurde uiteindelijk drie jaar voor het appartement verkocht was. “Met het bedrag dat we ook nog bij geleend hadden om het huis op te knappen, had ik een verlies van 40.000 euro.”

Interesse in geld aangewakkerd

Binnen die drie jaar is Renee gaan sparen en aflossen op de hypotheek en tegen de tijd dat het appartement verkocht was, had ze geen schulden meer. “Ik heb in die periode een knop omgezet. Ik kwam uit een fase waarin ik veel geld uitgaf, ervan uitgaande dat alles kon en dat er nooit iets tegen zou zitten. Als we uiteten wilden, deden we dat. We hadden een luxe leven.” Ze vroeg zich af waar ze eigenlijk mee bezig was geweest en gaandeweg werd er een interesse in geld in haar aangewakkerd. “Het is niet een onderwerp dat we graag met elkaar bespreken. Zelfs mijn eigen ouders zeggen: kunnen we het niet over iets leukers hebben? We krijgen er de kriebels van.”

Ze begon zich te verdiepen in geld en financiën, las veel, met name Amerikaanse blogs, en begon zelf te schrijven. “Ik wist niets van websites, dus mijn man heeft een simpele wordpress site voor me gemaakt. Het zag er niet uit. Ik ben blogs gaan schrijven over mijn verhaal, mijn eigen reis met geld en alles wat ik leerde over financiën, het extra aflossen van je hypotheek, mijn tips en tricks, hoe je geld kan besparen, wat ik las en toepaste in mijn eigen leven, en over mijn materialisme en mijn behoefte aan willen hebben. Daar moest ik van afkicken.”

In 2017 begon ze te schrijven en ging ze met dertig blogs live op haar website Porterenee.nl. Al snel merkte ze dat er mensen op haar site kwamen. Wat als een hobby begon, werd al vrij snel een professionele bezigheid. “Mijn man ging meewerken, want die weet veel over de achterkant van een site. We gingen ook podcasts maken, want mijn man is radiomaker. Inmiddels heb ik twee freelancers die me helpen en werk ik samen met bedrijven. Zij vinden het vaak lastig om een boodschap over geld over te brengen. Het is al snel saai.” In 2018 is Renee gestopt met haar werkzaamheden als journalist en was Porterenee officieel een bedrijf. “Het was niet meteen een vetpot, maar ik wist wel: hier ligt mijn toekomst. En dat klopte ook, want binnen een jaar konden we er goed van leven.”

Duurzame manier met geld omgaan

Haar website is niet gericht op mensen die geen geld hebben, maar op mensen zoals zijzelf, die prima verdienen, maar aan het einde van de maand niets over houden. En ja, in deze corona tijd trekt ze extra veel bezoekers aan. “Ik zie dat de onderwerpen waar ik over schrijf nu extra goed gelezen worden. Ook zijn mensen geïnteresseerd in beleggen. Mensen kunnen zich op de site inschrijven voor een mini cursus beleggen, die ze gratis per mail ontvangen. Ik leg daarin de basics uit aan iedereen die geïnteresseerd is. Het is niet alleen maar armoede in deze tijd, er zijn ook kansen. En niet iedereen heeft financieel last van corona, er zijn ook mensen die in loondienst zijn en nog gewoon aan het werk zijn. Maar je ziet wel dat besparen een populair onderwerp is, omdat mensen weten dat er een moeilijke tijd aan kan komen. Hoe speel je hierop in? Het gaat erom hoe je op een duurzame manier met je geld om kan gaan.”

Wat haar opvalt, is dat als mensen meer gaan verdienen, ze ook meer gaan uitgeven. “We gooien dan opeens tijdens het boodschappen van alles en nog wat in ons karretje, omdat we het kunnen betalen. Maar je kan ook sparen. Ik ben de laatste tijd ook meer gaan verdienen, maar heb hetzelfde uitgavepatroon, zodat ik einde van de maand meer overhoud. Op die manier word je steeds rijker.” Ook op Renee heeft de coronacrisis een impact, want veel commerciële samenwerkingen zijn weggevallen. “Gelukkig hebben we ook veel eigen, onafhankelijke projecten waarmee we genoeg geld verdienen om de rekeningen te betalen. De stress is ook niet zo groot omdat mijn man en ik een fijn potje hebben, waar we het even mee kunnen redden. Dat neemt een boel angst en paniek weg en dat gun ik iedereen. Vooral voor zzp’ers is het een groot cadeau als in tijden als deze een spaarrekening hebt.”

“Dan worden we allemaal wat slimmer en wijzer over geld”

Het is volgens Renee jammer dat we alleen over geld praten als er paniek is, maar niet als het financieel goed gaat en hoe je je financiën dan kan aanpakken. Doordat ze zelf zoveel had geleerd over geld wilde ze dat aan anderen meegeven. “Dan hoeven anderen niet te struikelen over dezelfde dingen. Ik merk dat mensen er liever niet over praten, maar wel over willen lezen. Als je veel geld verdient, hebben mensen al snel een oordeel. En als je weinig verdient, vinden mensen daar ook iets van. Als we nou wat minder zouden oordelen, kunnen we veel van elkaars verhaal leren. Dan worden we allemaal wat slimmer en wijzer over geld. Als we een verhaal lezen over een gezin dat rondkomt van 350 euro per maand voor de boodschappen, denken we al snel: dat kan niet! Terwijl je zelf wellicht 600 euro uitgeeft, kan je ook denken: hoe doen ze dat? Wat zijn hun tips?”

Mensen hebben een beeld van Renee dat ze heel zuinig leeft, maar dat is niet zo. “Ik ga heel bewust met geld om, dat is wat anders. Waar ik mijn geld aan uitgeef, ben ik heel enthousiast over. Waar ik niet enthousiast over ben, geef ik dus ook weinig geld aan uit. We gaan graag met het gezin naar Ibiza in de vakantie, maar een auto boeit me niet. Ik kijk naar wat ik belangrijk vind en daar geef ik mijn geld aan uit. Toen iedereen om ons heen kinderen kreeg, kochten ze een grote nieuwe auto. Wij niet. Ik ga minder vaak uiteten met vriendinnen. Ik heb voorgesteld dat we toch ook een keer thuis kunnen afspreken. Ik kreeg eerst afwijzende reacties en dan moet je sterk in je schoenen staan om dat te zeggen. Het scheelt enorm veel geld. Ik leef niet minder leuk, omdat ik boodschappen bij de Lidl doe. We denken vaak dat een leuk leven verbonden is aan het uitgeven van geld. Als ik nu sushi eet, waardeer ik het veel meer dan vroeger, omdat het toen zo normaal was.”

Controle over je uitgaven

Wat staat er ten slotte nog op de planning voor Renee? “”Ik werk aan een cursus voor Instagram en Facebook getiteld In 7 dagen controle over je uitgaven. Ik leer cursisten in opdrachten, tips, tricks en aan de hand van sheets die we samen invullen, om hun uitgaven te controlen. Want je kunt nog zo lekker verdienen, als je niks overhoudt, word je geen cent rijker. Die cursus starten we 11 mei (voor meer informatie: academy.porterenee.nl). En ik ga waarschijnlijk een contract tekenen voor een boek, een geldplanner. Die komt in januari in de winkels te liggen. Hier komen persoonlijke verhalen van mij in te staan en veel overzichten waar je van alles in kan vullen. Als je controle wilt krijgen op je uitgaven, moet je gaan bijhouden wat je uitgeeft. In het begin is dat schrikken. Ik zat bijvoorbeeld eerst op 700 euro boodschappen per maand met z’n tweeën. Als je dat ziet, dan weet je: dit moet anders.”